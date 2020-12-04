أمير القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية الدعوة والإرشاد بمركز الدليميه لعام 1441هـ

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقريراً عن أعمال جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الدليمية لعام 1441هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مركز الدليمية زبن بن جديع ، ورئيس جمعية الدعوة والإرشاد بالدليمية محمد الجديع.



وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال ومهام الجمعية بالدليمية خلال جائحة كورونا ، والاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج ، وسير تنفيذها بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع ، في برنامج الأمن الفكري ، وبرامج الجمعية في شهر رمضان المبارك.

وأكد سموه أهمية الجهود التي تقوم بها جمعية الدعوة والإرشاد بالدليمية في سبيل توعية المجتمع ، متمنياً للقائمين على الجمعية التوفيق والسداد في مهام عملهم.