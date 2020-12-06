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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=928207
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 1,385 لغمًا، منها 49 لغمًا مضادة للأفراد، و115 لغمًا مضادة للدبابات، و1,218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201,385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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