أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم , منصة نظام “أمن” ، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً ، وتبادل المعلومات الأمنية ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي.



واستمع سمو أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم ، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها , كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات ، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.



وأشاد سموه في عمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية ، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة ، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها ، سائلاً الله التوفيق للجميع.



حضر حفل التدشين مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالقصيم المقدم عادل الدبيان وعدد من المسؤولين .