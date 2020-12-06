احدث الأخبار

أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً
منطقة القصيم
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8580.92 نقطة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: الحملات النوعية للحفاظ على البيئة يؤكد أن الشرقية زاخرة بالمبادرات النوعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية الدعوة والإرشاد بمركز الدليميه لعام 1441هـ
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يلتقي مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة ومدير الدوريات الأمنية المعينون حديثاً
المنطقة الشرقية
 تجديد رئاسة المملكة لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية للعام الرابع
أبرز المواد
 وزارة العدل: “خدمة الموثق” تنجز 31 ألف عملية توثيقية خلال نوفمبر
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستخدم تقنية التحكيم بالفيديو ( VAR) لتحكيم منافسات الصقور
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات التي تنفذها امانة المنطقة
منطقة تبوك
 مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية
منطقة الرياض
 ” سدايا ” تستعرض منجزات المملكة في ريادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً بمعرض جيتكس
أبرز المواد
أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

منطقة القصيم
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1,385 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8580.92 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8580.92 نقطة

أبرز المواد
أمير الشرقية: الحملات النوعية للحفاظ على البيئة يؤكد أن الشرقية زاخرة بالمبادرات النوعية

أمير الشرقية: الحملات النوعية للحفاظ على البيئة يؤكد أن الشرقية زاخرة بالمبادرات النوعية

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

أمير القصيم يطلق منصة “أمن” لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=928210
المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم , منصة نظام “أمن” ، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً ، وتبادل المعلومات الأمنية ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي.


واستمع سمو أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم ، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها , كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات ، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.


وأشاد سموه في عمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية ، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة ، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها ، سائلاً الله التوفيق للجميع.


حضر حفل التدشين مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالقصيم المقدم عادل الدبيان وعدد من المسؤولين .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية الدعوة والإرشاد بمركز الدليميه لعام 1441هـ

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية الدعوة والإرشاد بمركز الدليميه لعام 1441هـ
أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية التنموية بالقصيم وجمعية أسرة

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية التنموية بالقصيم وجمعية أسرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*