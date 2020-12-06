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أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مركز الدليمية ومدراء الجهات الحكومية بالمركز

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مركز الدليمية ومدراء الجهات الحكومية بالمركز
http://almnatiq.net/?p=928213
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس مركز الدليمية زبن بن جديع , يرافقه مدراء الجهات الحكومية بالمركز.


وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات لتنفيذ عدد من المهام في اللجان المشكلة ضمن أعمال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 , والرفع من مستوى الأداء في الجهات الحكومية في المركز لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأكد سمو أمير القصيم أهمية تفعيل هذه اللجان المشكلة لدى مركز الدليمية ، والعمل على تطبيق الإجراءات ، في ظل ما يلقاه وطننا الغالي من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أعزها الله – , مثنياً على ما تقوم به الجهات الحكومية بالدليمية من جهود مميزة لخدمة أبناء وبنات المركز.


فيما قدم بن جديع ، شرحاً عن جهود المركز في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة داخل المنشآت في مركز الدليمية.

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