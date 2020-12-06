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الأمير حسام بن سعود يكرم الرعاة والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”

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مركز الاتصال الموحد للعناية بمستفيدي “سكني” يستقبل أكثر من 27 ألف اتصال خلال الأسبوع الماضي

مركز الاتصال الموحد للعناية بمستفيدي “سكني” يستقبل أكثر من 27 ألف اتصال خلال الأسبوع الماضي

أبرز المواد

مركز الاتصال الموحد للعناية بمستفيدي “سكني” يستقبل أكثر من 27 ألف اتصال خلال الأسبوع الماضي

مركز الاتصال الموحد للعناية بمستفيدي “سكني” يستقبل أكثر من 27 ألف اتصال خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=928216
المناطق - واس

نفّذت المنصّات الرقمّية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عددا من الخدمات الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي بهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة من خلال موقع “سكني” على الرابط sakani.housing.sa ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.
حيث تلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 27 ألف اتصال، ونفذ موقع “سكني” 6120 طلبا واستفسارا، وتمت معالجة نحو 1500 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، ومن خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات.
وتجّاوز عدد الزيارات لتطبيق “سكني” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 187 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي يُوفرها البرنامج مثل: (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.
وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع أكثر من 7630 استفسارا حول الوحدات السكنية التي يتيحها “سكني” ضمن 92 مشروعاً تضم شققا وفللا و(تاون هاوس) بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططا توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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