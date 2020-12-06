نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية وأعضاء المجلس

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري، وأعضاء المجلس.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من دعمٍ واهتمام للمجالس البلدية، باعتبارها جزءً من الحراك التنموي، وداعماً للعمل البلدي، مؤكداً أهمية العمل على تطوير مبادرات تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وفق رؤية المملكة ومبادراتها، وتعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على الاستفادة من الجهات الأكاديمية في تطوير العمل البلدي، متمنياً سموه للمجلس ومنسوبيه التوفيق في تحقيق تطلعات المستفيدين.واطلع سموه على تقرير حملتي “إزالة الأنقاض” و “رفع السيارات التالفة والمهملة” التي نفذها المجلس بالشراكة مع عدد من الجهات، مثمناً سموه هذ الجهود، داعياً لبذل المزيد.من جهته عبر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري باسمه وباسم منسوبي المجلس عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لأعمال ومبادرات المجلس، مشيراً أن المجلس حريص على رفع كفاءة أداء المبادرات المعنية بتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، والتي شملت حملتي إزالة الأنقاض ورفع السيارات التالفة والمهملة، كما أن المجلس حريص على تعزيز شراكته مع مختلف الجهات لتحقيق ذلك.