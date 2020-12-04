الأمير حسام بن سعود يكرم الرعاة والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم , الداعمين والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي” التي نظمها مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة خلال الفترة من 14 إلى 18 / 4 / 1441هـ.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن البطولة ، حيث قدم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شرحاً عن البطولة التي شارك فيها 512 لاعباً يمثلون 256 فريقاً من مختلف مناطق المملكة وبمختلف الفئات ، حيث تم تقسيم المشاركين على 16 طاولة بواقع 256 مباراة ، وبإدارة 8 حُكام من شباب المنطقة ، وبجوائز تحفيزية بلغت أكثر من 100.000 ريال سعودي.

بعد ذلك كرم سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود الداعمين ، والشركات الراعية للبطولة, كما توج سموه الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى .

حضر التكريم وكيل الإمارة عبدالمنعم الشهري.