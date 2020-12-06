تعليم البكيرية يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

البكيرية - محمد المسلم

أطلق تعليم البكيرية ممثلاً بالنشاط الطلابي “بنين-بنات” صباح اليوم الأحد عدداً من الفعاليات – عن بعد – بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر في كل عام وتهدف الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، إلى نشر ثقافة أهمية العمل التطوعي، وتنمية قيمة المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وتتضمن الفعاليات استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد محتوى إلكتروني متنوع للتشجيع على المشاركة في العمل التطوعي، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات عن العمل التطوعي.وأكد مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أهمية العمل التطوعي والحفاظ على مكتسباته في المجتمع, إضافة إلى ما يحققه من معاني التآلف بين أفراد المجتمع التي حث عليها الدين الحنيف وأكدت على مدلولاته تعاليم الشريعة الإسلامية لترسيخ مفاهيم التطوع وآدابه ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع ، مشيراً إلى أن المملكة تحتفل بهذا اليوم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين.

وأشار مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي إلى أهمية العمل التطوعي إذ يسهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع ، ونشر الأخلاق الحميدة بين أفراده ، وبث روح التعاون فيه لافتاً إلى أهمية تعزيز وتطوير العمل التطوعي في كافة المجالات، والإسهام في تفعيل ثقافة التطوع بشكل دائم من خلال الحملات والبرامج التطوعية.وبين رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي بن محمد النوشان أن هذه المناسبة تؤكد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين، ودعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع التعليمي .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة هدى بنت ثويني الثويني أن هذا اليوم يهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية التي تسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم .من جهة أخرى دشن مدير التعليم د.خالد الراجح منصة العمل التطوعي الخاصة بمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة والتي تُعنى بأهمية العمل التطوعي ودعم للمتطوعين في تحقيق الأهداف الخاصة للعمل التطوعي.