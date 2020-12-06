نائب أمير الشرقية يلتقي مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة ومدير الدوريات الأمنية المعينون حديثاً

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، يرافقه مدير مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة العميد نايف بن مناور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية العميد ردن بن عبدالله الحربي، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، وهو ما أثمر عن تقدم المملكة في عدد من المؤشرات العالمية المعنية بالأمن، مشيداً سموه بما تبذله الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط الأمني، وضبط الجريمة والتجاوزات، وتعزيز الشعور بالأمن وضبط المخالفين على كافة المستويات، متمنياً سموه للمعينين التوفيق في مهام عملهم.من جهتمهما قدم العميد العتيبي والحربي شكرهما لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، الدعم المستمر، وما تفضل به سموهما من توجيهات سديدة، وتأكيد على دور القطاعات الأمنية وتكاملها مع مختلف القطاعات.