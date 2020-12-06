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القائد العام لقوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وسام البحرين من الدرجة الأولى

القائد العام لقوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وسام البحرين من الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=928241
المناطق - واس

استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وخلال اللقاء قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.
ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتقدير ملك البحرين لجهود رئيس هيئة الأركان العامة الطيبة ودوره المثمر في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك.

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