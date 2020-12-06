احدث الأخبار

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 ‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة
أبرز المواد
 جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث
منطقة مكة المكرمة
 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية
أبرز المواد
 متحدث الصحة: قريبًا سيُعلَن عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا عند التأكد من مأمونيته واعتماده
أبرز المواد
 القائد العام لقوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وسام البحرين من الدرجة الأولى
منوعات
 نائب أمير الشرقية يلتقي مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة ومدير الدوريات الأمنية المعينون حديثاً
المنطقة الشرقية
 تعليم البكيرية يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
منطقة القصيم
 الأمير حسام بن سعود يكرم الرعاة والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”
منطقة الباحة
وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

أبرز المواد
الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

أبرز المواد

شرطة الرياض: القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية

شرطة الرياض: القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية
http://almnatiq.net/?p=928250
المناطق - واس


صَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلِ الله – عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت
الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “
‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*