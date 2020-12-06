جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ” أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) والذي ينظمه مركز جامعة جدة للعمل التطوعي عن بعد خلال الفترة المسائية وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20-23 ربيع الثاني 1442هـ.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ، ومحافظة جدة ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة ، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة مدينة جدة ، ومديرية الدفاع المدني ، وجمعية مراكز الأحياء ، ومؤسسة مسك الخيرية ، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية ، وجمعية زمزم ، وجمعية سفراء التطوع ، وجمعية الشقائق ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ووقف كسوة السيدة عائشة ، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي .

ويهدف الملتقى الى ابراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية ، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي ، فيما خصص اليوم الاخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وابعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية واهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية .





