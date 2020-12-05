احدث الأخبار

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 ‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة
أبرز المواد
 جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث
منطقة مكة المكرمة
 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية
أبرز المواد
 متحدث الصحة: قريبًا سيُعلَن عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا عند التأكد من مأمونيته واعتماده
أبرز المواد
 القائد العام لقوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وسام البحرين من الدرجة الأولى
منوعات
 نائب أمير الشرقية يلتقي مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة ومدير الدوريات الأمنية المعينون حديثاً
المنطقة الشرقية
 تعليم البكيرية يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
منطقة القصيم
 الأمير حسام بن سعود يكرم الرعاة والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”
منطقة الباحة
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية وأعضاء المجلس
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة هيئة التقويم يؤكدان أهمية تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير وتجويد العملية التعليمية
أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

أبرز المواد
جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث

جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث

منطقة مكة المكرمة
13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أبرز المواد

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=928265
المناطق - عرعر

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تنظمه جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، وذلك في قاعة الأهالي للاحتفالات بعرعر.
وهنأ سموه في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع, مشيراً إلى أن هذا العام يصادف مع انتشار جائحة كورونا ظرفًا استثنائياً وأثراً إيجابياً أثبت فيه المتطوعون قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق المنجزات بروح المسؤولية من خلال رؤية وطنية رسمت انطلاقة جديدة بخطوات دقيقة وعميقة نحو الحاضر الأجمل والمستقبل الأكمل.
وعدّ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية التطوع عملاً إنسانياً يحمل في مضمونه أجمل المعاني ذات القيمة العالية السامية ويفعّل الطاقات ويحقق الغايات.
بعد ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن التطوع, ثم كلمة المتطوعين, تلاها كلمة لمعالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أكد فيها أهمية العمل التطوعي والحفاظ على مكتسباته في المجتمع, إضافة إلى ما يحققه من معاني التآلف بين أفراد المجتمع التي حث عليها الدين الحنيف وأكدت على مدلولاته تعاليم الشريعة الإسلامية لترسيخ مفاهيم التطوع وآدابه ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.
وثمن لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية رعايته الملتقى ودعمه واهتمامه بالعمل التطوعي بالمنطقة.
ثم كرم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهات الحكومية والتطوعية بالمنطقة المشاركة في الملتقى.
وكان سموه قد تجول فور وصوله في أجنحة الجهات الحكومية المشاركة التي شملت جامعة الحدود الشمالية، وفرع هيئة حقوق الإنسان، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولجنة تراحم.

روابط ذات صلة

أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار

أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار
أمطار على مدينة عرعر

أمطار على مدينة عرعر
جمعية معافى بالحدود الشمالية تختتم مشروع همم لتأهيل نزلاء بيت منتصف الطريق

جمعية معافى بالحدود الشمالية تختتم مشروع همم لتأهيل نزلاء بيت منتصف الطريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*