الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم -بالتزامن مع ختام ندوة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنسيق العمل التطوعي في الحرمين أهميته وآثاره- (الفرص التطوعية بالمسجد الحرام) وكتاب (تنسيق العمل التطوعي في الحرمين الشريفين أثره وأهميته).

وأشار معاليه إلى أهمية تذليل وتسهيل الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين للراغبين في التطوع من أبناء المملكة والتيسير على الراغبين في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، ووجوب مواكبة جميع التقنيات الحديثة التي تُعنى بتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مبينا أنه في ميدان سباقٍ للخير، والسعيد من خلصت نيته لله تعالى.

واختتم معاليه كلمته بالدعاء لله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به سابقة خيرٍ لهم عند الله، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوءٍ ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.