احدث الأخبار

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 ‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة
أبرز المواد
 جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدث
منطقة مكة المكرمة
 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية
أبرز المواد
 متحدث الصحة: قريبًا سيُعلَن عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا عند التأكد من مأمونيته واعتماده
أبرز المواد
 القائد العام لقوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وسام البحرين من الدرجة الأولى
منوعات
 نائب أمير الشرقية يلتقي مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة ومدير الدوريات الأمنية المعينون حديثاً
المنطقة الشرقية
 تعليم البكيرية يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
منطقة القصيم
 الأمير حسام بن سعود يكرم الرعاة والفائزين في بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”
منطقة الباحة
وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

أبرز المواد
الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى اليوم العالمي للمتطوعين بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

أبرز المواد

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت

وزنها نصف طن.. قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت
http://almnatiq.net/?p=928274
المناطق - وكالات

أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء حوالى 12800 شخص، الأحد، من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كلغ تعود إلى الحرب العالمة الثانية.

وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما أرغم على إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وفق المصادر ذاتها.

وفي ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، قد تستغرق العملية بعض الوقت وتتواصل في المساء، وفقا لفرانس برس.

وبعد 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا تزال هناك في ألمانيا قنابل لم تنفجر، ويعثر عليها في غالب الأحيان في ورش بناء.

وتم تفكيك 7 قنابل هذه السنة بعد العثور عليها في أول موقع أوروبي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، يتوقع افتتاحه في 2021 قرب برلين.

كما تم تفكيك قنابل هذه السنة في كولونيا ودورتموند (غرب).

وفي 2017 عثر في فرانكفورت على قنبلة تزن 1,4 طنا، ما أثار أكبر عملية إجلاء في أوروبا منذ 1945، شملت 65 ألف شخص.

روابط ذات صلة

الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “

الشيخ السديس يدشن ” الفرص التطوعية بالمسجد الحرام ” وكتاب ” العمل التطوعي بالحرمين الشريفين أثره وأهميته “
‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

‎تأسيس “هاوي” لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة
13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*