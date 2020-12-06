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المنهالي يفوز بشلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المنهالي يفوز بشلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=928277
المناطق - واس

فاز الإماراتي محمد عوض ناجي المنهالي بالمركز الأول في فئة “شلفا ولي العهد” للون المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة الجارية في الصياهد شمال شرق الرياض 160 كيلومترا، وذلك وفق ما أعلنته لجنة التحكيم في المهرجان.
وجاء عامر سعد محمد المري ثانياً، وسعود بن فهد بادي الصخابرة ثالثاً، وسعيد محسن حمد الفلاحي رابعاً، وفي المركز الخامس مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد مبخوت ناجي المنهالي سادساً، وسالم راشد المري سابعاً، وحل علي إبراهيم محمد التميمي في المركز الثامن، وجاء عيسى سعيد حمد المرشودي تاسعاً، وعبدالهادي زريب راجس الدوسري عاشراً.
يذكر أن شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم شهد تسجيل ٢٣، شارك منهم ١١ تأهلوا جميعهم، ولم يتم استبعاد أي مشاركة لأي سبب.

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