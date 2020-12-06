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المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يتغلب على منتخب تونس وديًا
http://almnatiq.net/?p=928289
المناطق - واس

تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب تونس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف “المنتخب” عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 49، وصهيب الزيد في الدقيقة 64، وماجد الخليفة في الدقيقة 87، ووليد عياش في الدقيقة 90.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وخالد مجرشي، وعبدالله الزيد، وعبدالمجيد العنزي، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.
ويستأنف المنتخب السعودي غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب تونس في ختام المعسكر يوم الأربعاء المقبل.

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