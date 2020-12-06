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ولي عهد دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م”

ولي عهد دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م”

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ولي عهد دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م”

ولي عهد دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م”
http://almnatiq.net/?p=928294
المناطق - واس

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية، والتي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع “جيتكس للتقنية 2020م” الذي دشن اليوم بمدينة دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله الجناح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

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