مدير تعليم تبوك يرعى انطلاقة فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي

المناطق- تبوك - فايز السميري:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الاحتفاء بالمتطوّعين وجهودهم في التنمية الاجتماعية خلال اليوم العالمي للتطوّع؛ يهدف إلى زيادة الثقافة بأهمية العمل التطوّعي وتنمية قيمة المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظّم، إضافةً إلى إبراز جهود المتطوّعين في التعليم، وشكرهم وتقديرهم على مجهوداتهم ومساهمتهم في العمل التطوّعي.

جاء ذلك خلال تدشينه المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق تطوع وزارة التعليم بتعليم تبوك بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي .

وأوضح مدير التعليم أهمية التطوع في زيادة التكاتف بين أفرد المجتمع، وتقوية العلاقات الإنسانية وقضاء الحوائج لافتا إلى أن مفهوم العمل التطوعي في الشريعة الإسلامية واسع لا حد له، فهو كل عمل خير يمكن أن يقدمه المسلم إلى مجتمعه وأمته تعبداً لله مؤكداً على أن العمل التطوعي بتعليم تبوك ينفذ برامجه وفق أدلة تنظيمية وهيكلة إدارية تحت مظلة وزارة التعليم سعيًا إلى تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي يعد التطوع أحد مرتكزاتها المهمة .

بعد ذلك انطلق المؤتمر الصحفي بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة وتناول محاور عدة منها التعريف بفريق تطوع وزارة التعليم بمنطقة تبوك وجهود الفريق أثناء جائحة كورونا وآلية العمل في الفريق والهيكلة الإدارية فيه .

ثم أجاب منسق العمل التطوعي بتعليم تبوك د. عبدالله الحارثي على أسئلة واستفسارات الإعلاميين والإعلاميات .

كما شاهد الحضور فيلما وثائقياً عن جهود الفريق منذ تأسيسه .