تعليم تبوك يختتم مبادرة إبداع لأفضل حصة افتراضية

المناطق- تبوك- فايز السميري:

بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للحصة الأخيرة اختتمت إدارة الإشراف التربوي (بنات) مبادرة (إبداع) لأفضل حصة افتراضية عبر منصة مدرستي ومنصات التعليم الأهلي والتي تهدف إلى خلق بيئة رقمية فاعلة ونشر الأساليب المتميزة وإبراز أفضل الممارسات لمعلمات التعليم العام والتعليم الأهلي في مدارس تبوك ومكاتب التعليم.

وأعرب المدير العام عن اعتزازه بما لمسه خلال هذه المبادرة من الممارسات التدريسية والتعليمية والتقنية المتميزة، منوهاً بجهود قائدات ومعلمات المدارس في التعليم عن بعد.

مؤكدا أن المعلمات المشاركات في المبادرة يمثلن نماذج لتميز زميلاتهن ويعكسن المسؤولية التي يتحلى بها الجميع لأداء الأمانة ولإنجاح عملية التعليم عن بعد.

من جهتها أفادت مديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) عناية بنت حسن القبلي أن عدد المتقدمات لتقديم حصص افتراضية إبداعية بلغ 250 معلمة، موضحة أن المبادرة استهدفت معلمات التعليم العام والأهلي لمختلف المراحل الدراسية وسعت إلى نشر ثقافة التعليم الإلكتروني المتميز وإثراء الميدان التعليمي بالخبرات في مجال التدريس الافتراضي، والارتقاء بأداء الحصص الافتراضية عبر المنصات المختلفة، وبث روح الحماس والتنافس لدى المعلمات بما ينعكس على مستوى عمليات التعليم الافتراضي وسد الفجوة بينه وبين التعليم الحضوري بالمدرسة.

وأشارت إلى أن حوافز المبادرة تضمنت شهادة الإبداع الرقمي وكأس التميز للحاصلة على المركز الأول في كل مرحلة، فيما خصصت شهادة التميز الرقمي لمن تجاوزت 90% من مجموع النقاط المخصصة للتقييم وشهادة المشاركة لمن اجتازت المرحلة الأولى في المشاركة وأكدت أن المبادرة هي إحدى أساليب التحفيز التي تتماشى مع توجهات وزارة التعليم في دعم البيئة الابتكارية والإبداعية في مجال التعليم الإلكتروني كمشروع وطني بديل في الحاضر وخيار داعم في المستقبل.