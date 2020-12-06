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وزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البحرين

وزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البحرين
http://almnatiq.net/?p=928307
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بمعالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك خلال زيارة سموه لمملكة البحرين الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
ورحب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بداية اللقاء، بسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مشيداً بما تشهده الرياضة السعودية من قفزات نوعية ومتميزة على كافة الأصعدة، ما يعزز مكانتها إقليمياً وقارياً ودولياً.
فيما أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهًا بما جرى من مباحثات تصب في صالح كرة القدم الآسيوية، وخدمة اللعبة في مختلف أنحاء القارة.
ونوقشت خلال اللقاء رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير منظومة كرة القدم في القارة الأسيوية والنهوض بمسيرتها، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.
حضر اللقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويندسور جون.

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