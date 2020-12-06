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أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات في شمال إيطاليا

أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات في شمال إيطاليا
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المناطق - وكالات

تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في شمال إيطاليا ما أدى إلى إعلان الإنذار الأحمر في بعض مناطق فينيتو (شمال شرق) وفريولي (شمال) وبولزانو (أقصى الشمال).

وخلال بضع ساعات، استجاب رجال الإطفاء في منطقة فينيتو لأكثر من 400 نداء طارئ. ودعا رئيس المنطقة لوكا زايا السكان إلى تجنب الذهاب إلى منطقة بيلونو بسبب خطر حصول انهيارات أرضية وثلجية جراء الأحوال الجوية السيئة وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وفي مودينا بمنطقة إميليا رومانيا (شمال)، فاض نهر بانارو ما أرغم السكان على إخلاء منازلهم في بعض المناطق حيث ارتفع مستوى المياه إلى 1,5 متر.

ودعي سكان هذه المناطق للجوء إلى الطبقات المرتفعة من المباني، ووصل رجال إنقاذ من مناطق أخرى لمساندة جهاز الإنقاذ في توسكانا وبييمونتي.

وأوقفت حركة القطارات بين بولزانو وممر برينر على الحدود مع النمسا، حيث سُجلّت انهيارات ثلجية قوية، لأسباب مرتبطة بالسلامة.

وتسببت الأمطار بتأجيل مباراة كرة قدم كانت مقررة بين أودينيزي وأتالانتا إذ أن المياه كانت تغمر أرض الملعب.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع مستوى نهر بو الإيطالي الرئيسي بـ2.5 متر.

ولم ينج جنوب البلاد بالكامل من الأحوال الجوية السيئة، على الرغم من أنه كان أقل تأثرا، ففي صقلية، ضربت عاصفة رعدية عنيفة ميسينا الليلة الماضية وتسببت بفيضانات على الطرق.

وعُلّقت حركة العبارات مع الجزر الواقعة شمال صقلية منذ السبت بسبب الرياح العاتية.

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