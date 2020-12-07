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ولايات أمريكية تسارع إلى فرض العزل العام للحد من كورونا

ولايات أمريكية تسارع إلى فرض العزل العام للحد من كورونا
http://almnatiq.net/?p=928344
المناطق_الرياض

سارعت ولايات أمريكية يوم الأحد لفرض إجراءات العزل العام للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا

وفي كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ستغلق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة أبوابها الساعة 11:59 مساء اليوم الأحد

وسمحت الولاية للمطاعم بفتح أبوابها على أن يقتصر نشاطها على توصيل الطلبات إلى المنازل في منطقتي ساذرن كاليفورنيا وسان خواكين فالي

فيما ستفرض منطقة سان فرانسيسكو باي العزل العام أيضا اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم

وعبرت ديبورا بيركس منسق البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا، عن خيبة أملها إزاء طريقه تعامل الرئيس دونالد ترامب مع تداعيات أزمة كورونا

وقالت لقناة “إن.بي.سي” التلفزيونية إن “تضارب الرسائل الصادرة عن إدارة الرئيس ترامب، انعكس سلبا على مفاهيم بعض الأمريكيين عن الكمامات والتباعد الاجتماعي والمناسبات وهي الأكثر نشرا للعدوى”

وأضافت: “الآن في الولايات الجنوبية، لدينا حكام ورؤساء بلديات لديهم حالات تعادل ما كان موجودا قي الصيف وحتى الآن لا يطبقون نفس السياسات وإجراءات التخفيف التي طبقوها في الصيف والتي يعرفون أنها غيرت مسار هذه الجائحة في الجنوب”

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت الوفيات 2527 في رقم قياسي جديد لليوم الثالث على التولي

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