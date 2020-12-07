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الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

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الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا
http://almnatiq.net/?p=928345
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الفروق الجوهرية لأعراض كورونا المستجد، والتي تستلزم الذهاب إلى المستشفى من عدمه

وعبر حسابها الرسمي بتويتر، قالت الوزارة: إذا كنت مصابًا بكورونا فالأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن الأعراض التي لا تستلزم الذهاب إلى المستشفى تتمثل في: (الحرارة ـ الكحة ـ ضيف التنفس ـ ألم الحلق)

وفي شأن الأعراض التي تستدعي طلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى، فلخصتها الوزارة في (صعوبة في التنفس ـ ألم أو ضغط مستمر في الصدر ـ عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًاـ تغير لون الوجه أو الشفاه إلى اللون الأزرق

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