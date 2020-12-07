كارثة كورونا في إيران: عدد الوفيات يتجاوز 178 شخص

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أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 465 مدينة في إيران تجاوز 178100 شخص



بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 43971، وفي اصفهان 10285، وفي لرستان 7270، وفي قم 7075



وفي أذربيجان الشرقية 7023، وفي مازندران 6762، وفي أذربيجان الغربية 6660، وفي فارس 5222، وفي ألبرز 4750



وفي كلستان 4482، وفي سيستان وبلوجستان 4476، وفي كرمانشاه 3796، وفي كرمان 3669، وفي مركزي 3558



وفي خراسان الشمالية 2763، وفي أردبيل 2107، وفي قزوين 1827، وفي زنجان 1817، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 1254شخصا