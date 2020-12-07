أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 465 مدينة في إيران تجاوز 178100 شخص
بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 43971، وفي اصفهان 10285، وفي لرستان 7270، وفي قم 7075
وفي أذربيجان الشرقية 7023، وفي مازندران 6762، وفي أذربيجان الغربية 6660، وفي فارس 5222، وفي ألبرز 4750
وفي كلستان 4482، وفي سيستان وبلوجستان 4476، وفي كرمانشاه 3796، وفي كرمان 3669، وفي مركزي 3558
وفي خراسان الشمالية 2763، وفي أردبيل 2107، وفي قزوين 1827، وفي زنجان 1817، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 1254شخصا
كارثة كورونا في إيران: عدد الوفيات يتجاوز 178 شخص
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 465 مدينة في إيران تجاوز 178100 شخص
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