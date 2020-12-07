براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية حيث توفر فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الادارة العامة.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم.

وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

وقالت الشركة ان الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

ويجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

الوثائق المطلوبة :

– على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:نسخة من بطاقة الأحوال المدنية ونسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير وخطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

العوائد خلال فترة البرنامج : راتب شهري – سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية-النقل حسب أنظمة الشركة-تأمين طبي حسب أنظمة الشركة.

كيفية التقديم: يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الإثنين، 22 ربيع الثاني 1442 الموافق 7 ديسمبر 2020، وينتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد، 28 ربيع الثاني 1442 الموافق 13 ديسمبر 2020.