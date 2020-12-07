احدث الأخبار

وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا
أبرز المواد
 براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
أبرز المواد
 «الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 تسريب يكشف كيف حاولت الصين التقليل من خطورة فيروس كورونا في بدايته
أبرز المواد
 كارثة كورونا في إيران: عدد الوفيات يتجاوز 178 شخص
أبرز المواد
 ولايات أمريكية تسارع إلى فرض العزل العام للحد من كورونا
منوعات
 أوروبا تدرس تنفيذ تهديداتها.. اجتماع لبحث “عقوبات تركيا”
منوعات
 «الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها
أبرز المواد
 “التقاعد” تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية
أبرز المواد
 مزاين الصقور ينطلق غداً بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 ترامب في تجمع انتخابي: نحن لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات!
أبرز المواد
وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أبرز المواد
الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

أبرز المواد
براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

أبرز المواد
«الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة

«الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد

وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=928360
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والأحساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف تفاصيلها كالتالي:

مشرف نقل التقنية والملكية الفكرية– مساعد بحث أول– أمين مختبر التخدير– أمين مختبر العلاج التنفسي– أمين مختبر خدمات الطوارئ– تقني مختبر خدمات الطوارئ– تقني مختبر العلاج التنفسي– مساعد أمين مكتبة.

مسؤول شؤون الطلاب ثاني– مساعد إداري ثاني– مساعد إداري ثالث– مساعد إداري رابع
– مساعد إداري ثاني– مساعد إداري أول– مساعد إداري ثاني– مساعد إداري ثالث– مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية– طبيب عام.

أخصائي التطوير التنظيمي– أخصائي مزايا وتعويضات– مشغل نظام الاتصالات ثاني.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وجميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

روابط ذات صلة

الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا
براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

براتب شهري ومزايا.. أرامكو السعودية تفتح التسجيل ببرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
«الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة

«الأرصاد» تتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*