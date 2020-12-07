طبيب سعودي: لقاح «كورونا» وصل المملكة.. و4 فئات ستحصل عليه أولًا

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http://almnatiq.net/?p=928372
المناطق_الرياض

قال الدكتور عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية، إن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه جاهز للاستخدام الآن.

وأوضح الطبيب السعودي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليًّا، مشيرًا إلى أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق اليوم، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وأكد متحدث الصحة، في مؤتمر مستجدات كورونا، الأحد، إحصائيات الحالات في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لها، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.

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