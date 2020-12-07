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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي
http://almnatiq.net/?p=928379

ضرب زلزال قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

و ذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية – في بيان لها – أن زلزالا بقوة 4.6 درجة وقع صباح اليوم الإثنين ،على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 207 كيلومترات شرق قرية أوست كامتشاتكا وكان مركزه في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة .

وأضاف البيان لم يشعر سكان إقليم كامتشاتكا بالزلزال ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية .

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

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