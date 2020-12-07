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يعتمد على أنظمة تقنية ومراقبة عن بعد.. مركز للتحكم ومراقبة السيول بأمانة منطقة القصيم

يعتمد على أنظمة تقنية ومراقبة عن بعد.. مركز للتحكم ومراقبة السيول بأمانة منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=928391
المناطق_بريدة


بهدف إدارة ومراقبة مواقع ومحطات السيول بمدينة بريدة ، تواصل أمانة منطقة القصيم عبر مركز التحكم ومراقبة السيول أعمال المراقبة الفورية لعدد من المواقع الحيوية ومحطات السيول الرئيسية بمدينة بريدة والتفاعل اللحظي مع الحالات المطرية التي تستقبلها المدينة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن المركز يعمل على مراقبة عدد من المواقع الحيوية بمدينة بريدة عبر شبكة من الكاميرات المرتبطة بأنظمة إلكترونية مختصة، تتيح لفريق العمل التحكم عن بعد بتشغيل وإدارة المحطات وإدارة الطوارئ والأزمات ومراقبة كفاءة أعمال كل موقع ،بالإضافة إلى مراقبة عمل المحطات وتقييم أدائها بالتزامن مع مراقبة منسوب البحيرات والمصبات خلال أوقات السيول.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن مركز التحكم يوفر معلومات سريعة للمواقع الحرجة وتسجيل المواقف أولاً بأول معتمداً على توظيف التقنية وتقليل العامل البشري وتقليل نسبة المخاطر ، وذلك لتمكين متخذ القرار من اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات المناسبة وتحديد الأولويات.
وتتضمن المرحلة الحالية لأعمال المركز من مراقبة (31) موقع حيوي بمدينة بريدة ، وتستهدف المرحلة المستقبلية رفع المواقع إلى (50) موقع،  بالإضافة إلى تضمينها أعمال العد المروري ومتابعة العوامل الجوية ومراقبة الإنارة.  

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