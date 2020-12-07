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هجوم “لم يبق ولم يذر” من تركي الفيصل ضد إسرائيل في البحرين يثير ضجة بتويتر

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هجوم “لم يبق ولم يذر” من تركي الفيصل ضد إسرائيل في البحرين يثير ضجة بتويتر

هجوم “لم يبق ولم يذر” من تركي الفيصل ضد إسرائيل في البحرين يثير ضجة بتويتر
http://almnatiq.net/?p=928392
المناطق_الرياض

أثار الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي هاجم بها إسرائيل على هامش حوار المنامة 2020 في البحرين.

الفيصل قال في تصريحاته: “”الحكومة الإسرائيلية تصور نفسها كمُحبة للسلام وحاملة للقيم السامية، زعموا أنهم حماة لحقوق الإنسان، وادعوا أنهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، صوروا أنفسهم كدولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها”.

وأضاف الأمير تركي الفيصل: “أعلنوا (إسرائيل) الحرب ضد حماس باعتبارها حركة إرهابية، أعربوا عن رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء للسعودية… جميع الحكومات الإسرائيلية تعتبر آخر قوى العالم الغربي الاستعمارية”.

من جهته غرد غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر حسابه في تويتر، واصفا ما قاله “الممثل السعودي في مؤتمر المنامة” بأنها “اتهامات كاذبة”، وإنها “لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة”.

وتفاوت التفاعل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على تصريحات الفيصل بين من وثف الهجوم بأنه “لم يبق ولم يذر” وبين من قارن تصريحاته بما قاله الوزير الإسرائيلي، فيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء

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