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سقيا زمزم توزع عبوات الماء على رجال الأمن بالمسجد الحرام

سقيا زمزم توزع عبوات الماء على رجال الأمن بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=928413
المناطق - الرياض

شاركت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المجتمع في فعاليات “اليوم العالمي للعمل التطوعي” بتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على رجال الأمن في المسجد الحرام وساحاته وحرصت الإدارة على أن تكون جميع العبوات معقمة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتعمل الإدارة على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم ونشر الحقائب الأسطوانية في عامة المواقع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على تقديم رفع مستوى خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين.

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