محافظ الخفجي يدشن مبادرة (شواطئنا جميلة بنظافتها) و (ازرع لبيئة أفضل)

الخفجي - المناطق

دشن محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، السبت الماضي الموافق 20/4/1442هـ، مبادرة “شواطئنا جميلة بنظافتها” ومبادرة ” ازرع لبيئة أفضل ” والتي تأتي تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي، وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، ومشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من المتطوعين.

وأكد محافظ الخفجي على ضرورة الحرص على استدامة هذه المبادرات وتعظيم أثرها ورفع نسبة معدل الأشجار في المحافظة والمراكز التابعة لها والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها، مشددا على أهمية تثقيف المجتمع بأهمية الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة والحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية نفذت مبادرتين الأولى مبادرة بمسمى “شواطئنا جميلة بنظافتها ” وتأتي مهام هذه المبادرة بتنظيف الواجهة البحرية والشاطئ من نفايات والأعشاب وتثقيف مرتادي الواجهة البحرية بضرورة عدم رمي النفايات بشكل عشوائي ورميها بالأماكن المخصصة لها, مشيراً إلى تم تنفيذ مبادرة أخرى مسائية بمسمي ازرع لبيئة أفضل والتي تحث على ترسيخ ثقافة غرس الأشجار والمحافظة عليها لتساهم في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة وزيادة نسبة نصيب الفرد منها، وتحسين المشهد الحضري والبيئي ومكافحة مصادر التلوث ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة على الأشجار.

وقدم المهندس محمد الحميداني شكرة وتقديره لسعادة محـافظ الخفجي الاستاذ محمد الهزاع على تشريفه بتدشين مبادرات البلدية، مشيرا الى الدعم والجهود التي يقدمها والوقوف على مثل هذه المبادرات التي تخدم المحافظة.

كما قدم شكره أيضاً لأعضاء المجلس البلدي, والمتطوعين بالمحافظة لمشاركتهم واسهامهم في زيادة الرقعة الخضراء، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأهاب بالجميع على ضرورة الاهتمام بالنظافة, وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والواجهة البحرية لتظل متنفساً وينعم بها الجميع.