التسويات الودية بالشرقية الاولى على مستوى المملكة لشهر نوفمبر

الدمام - المناطق

بتوجيه و متابعة حثيثة من مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد لبشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ / محمد بن احمد الأطرش تمكنت ادارات التسويات الودية بمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في الفئة ( أ ) و المركزان الأول و الثاني في الفئة (ب) على مستوى إدارات التسويات بالمملكة .

حيث حققت إدارات التسوية للفئة ( أ ) المركز الأول لمكتب العمل بالدمام بنسبة صلح وصلت إلى 84.41% وحقق مكتب عمل الإحساء المركز الثاني بنسبة صلح 77.67% كما حقق مكتب عمل الخبر نسبة صلح 64.59%

فيما حصدت المكاتب بمحافظة حفر الباطن ومحافظة الجبيل على المراكز الأولى و الثانية على التوالي في فئة ( ب) بنسب صلح % 72.87 و %64.34 على مستوى المملكة .

من جانبه هنأ مدير عام الفرع بالمنطقة الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل إدارات التسوية الودية بمدن محافظات المنطقة الشرقية على هذا الانجاز مثمناً الجهود التي بذلها منسوبيها و اثنى على الجهود التي تقوم به الادارة لحفظ حقوق العاملين والسعي لحل ودي يضمن حقوق الطرفين .