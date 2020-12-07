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أمانة الشرقية تنفذ 922 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 922 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 922 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 922 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=928438
الدمام - المناطق

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 21/04/1442ه، (922) جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها رصد (8) مخالفات، (5) منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (3) مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

كما انتهت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير (717) موقعا بالمنطقة، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و رفعت (7654) طن من النفايات، وأزالت (4056) من الأنقاض والمخلفات، بواسطة (9387) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع المنشآت التجارية للتدابير والاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك للاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان استمرار البيئة الآمنة في ظل تطبيق الأنظمة بما يكفل حياة طبيعية وصحية.

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