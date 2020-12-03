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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة

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أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

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أمير منطقة نجران يستقبل ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة

أمير منطقة نجران يستقبل ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=928447
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه بالإمارة اليوم، ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بمنطقة نجران محمد بن مهدي آل ساري.
واطلع سموه على تقرير لبرامج إجادة السباحة، وأنشطة الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة، مؤكداً أهمية توسيع دائرة الاهتمام بالسباحة بالمنطقة لتحقيق أهداف البرنامج بتعليم السباحة وفق الأسس الصحيحة، واهتمام الأندية بهذه الرياضة لتكون مخرجات البرنامج في مصلحة الجميع ودعماً لمنتخبات المملكة.

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