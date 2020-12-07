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بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد

بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد

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بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد

بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=928450
المناطق - الطائف

أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في أحياء (الحلقة الغربية والقيم) بمحافظة الطائف، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبناء منظومتها التحتية، وتحسين الخدمات البيئية في تلك المناطق، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 96 مليون ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي المهندس محمد بن صالح الغامدي أن الشركة عملت على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تخص القطاعين المائي والبيئي، مبينًا أنها راعت فيها تحقيق التوازن والتكامل واستمرارية كفاءة التشغيل، مع تحسين واستدامة الخدمات المقدمة في عدد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.

وبيّن المهندس الغامدي أن المشروع المرسى سيتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات وتوصيلات منزلية بأطوال ستبلغ 65.6 كم، وإجمالي توصيلات ستبلغ 4100 توصيلة منزلية لربط العقارات بالشبكة العامة، وذلك لخدمة 78 ألف مستفيد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات البيئة وتطوير البنى التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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ترسية شبكات الصرف الصحي لخدمة 78 ألف مستفيد في أحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف

ترسية شبكات الصرف الصحي لخدمة 78 ألف مستفيد في أحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف
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