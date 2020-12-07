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مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي

مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي

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بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد

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مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي

مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي
http://almnatiq.net/?p=928453
المناطق - واس

نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه بالوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الجبيل-3 (أ) المستقلة لتحلية المياه بسعة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة تزيد على 2.4 مليار ريال ليتم بناؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري، وذلك بمشاركة شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة مثل اللجنة الإشرافية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمطورين والاستشاريين، علما بأن التحالف الفائز بالمشروع يتكون من شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشركات المياه المهندس خالد القريشي أنه بالرغم من التقلبات وأزمات السيولة وظروف السوق العالمية المتغيرة، نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه و ”التحالف” في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون الوثيق مع مجموعة المقرضين، وذلك يدل على جهود الشركة السعودية لشراكات المياه لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في رؤية المملكة 2030، والمبادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع وبدء أعمال الإنشاء في ظل هذه الظروف العصيبة، يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة وملائمة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان إلى أن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الجبيل-3 (أ) لتحلية المياه، على الرغم من الظروف الفريدة التي سببتها الجائحة COVID-19 ، يعد نجاحًا ملحوظًا لهذا المشروع المهم الذي سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، معربا عن تقديره للشركة السعودية لشراكات المياه والمجتمع المالي والشركاء لثقتهم وتعاونهم في تمكين المنافسة السريعة لهذا الإنجاز، قائلاً :”وكما هو الحال دائمًا ، تظل أكوا باور ملتزمة بالاستفادة من خبرتنا العالمية في نشر التقنيات المتقدمة، مدعومة بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن المائي للمملكة بما يتماشى مع رؤيتها 2030″.

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