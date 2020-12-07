“سكني”: بدء أعمال البناء في مخطط “المملكة” في جازان

المناطق - واس

يشهد مخطط “المملكة” السكني الواقع بمحافظة الدرب في منطقة جازان استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، ويتميز المخطط باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مُخطط “المملكة” جنوب محافظة الدرب على طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، إذ يُوفّر 598 أرضا سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج “سكني” أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تُسهل تملك الأسر السعودية، بالإضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map

واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن استكماله لمستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية قبل نهاية العام بشهرين، وذلك ضمن جهود البرنامج في توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.