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إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”

إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”

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إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”

إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”
http://almnatiq.net/?p=928460
المناطق - حائل

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الموافق ٣ ديسمبر تحت شعار إعادة البناء بعد جائحة كوفيد ١٩ نظمت  إدارة التربية الخاصة بنين/بنات لقاء افتراضيا عن بعد للحديث عن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا وقد ترأس اللقاء مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ خالد بن محمد الابراهيم وتحدث عن الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة لهذه الفئة والخدمات المقدمة لهم من وزارة التعليم والمتمثلة في المنصات التعليمية.كما شارك في اللقاء مشرف التربية الخاصة الأستاذ ماجد الصادر وتحدث عن فوائد التعليم عن بعد لذوي الاعاقة ومشرف التربية الخاصة الأستاذ سعود القبيسي وتحدث عن السماعات وصب القوالب وكما شاركت في اللقاء الأستاذة أسماء اللهيبي وتحدثت عن نصائح عندما يبدأ طفلك في الكلام والأستاذة أفنان الزيد وتحدثت عن صعوبات التعلم في ظل جائحة كورونا والأستاذة زهرة الزهراني وتحدثت عن أنواع الاعاقات والأستاذة مها الحربي وتحدثت عن تدريبات النطق.و أدار اللقاء المشرف التربوي الأستاذ عبدالعزيز مبارك الشمري وقد حضر اللقاء أكثر من ١٠٠ متدرب ومتدربة.وفي ختام اللقاء تقدم أ.خالد الإبراهيم بالشكر الجزيل للحاضرين ولكل من قدم المحاور.

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