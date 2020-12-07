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أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

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أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي
http://almnatiq.net/?p=928463
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مشرفتي فريق يمام الخير التطوعي بالمنطقة أسماء الوليعي وابتسام السليم ، وعدد من متطوعي الفريق.


واطلع سموه على تقريرٍ عن مبادرات ومنجزات وأعمال الفريق عامة وفريق منطقة القصيم خاصة ، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب وتنميتها ، ودور الشباب في خدمة مجتمعهم ، مثنياً على ما يحمله المجتمع السعودي من حب لعمل الخير ، متمنياً لمنسوبي الفريق التوفيق في أداء مهمتهم .


ثم تلقى سموه هديةً تذكاريةً من أعضاء الفريق ، والتقطت بعد ذلك الصورة الجماعية.


من جانبهم عبر أعضاء فريق يمام الخير التطوعي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على لقائه بهم ، مؤكدين على أن دعم سموه سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود والمبادرات التي سيعملون عليها بمشيئة الله في الفترة القادمة.

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