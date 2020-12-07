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الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة
http://almnatiq.net/?p=928474
المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي للمستفيدين بجمعية البر الخيرية بمدينة بريدة “بر”.  

واستمع الجميع لشرحٍ موجز من قبل مدير شمال منطقة القصيم بمصرف الراجحي فهد الصمعاني عن مبادرة قافلة هدية الشتاء المعتمدة هذا العام كأحد مبادرات المسئولية الاجتماعية والعمل التطوعي ليتم توزيعها على المحتاجين في موسم شتاء 2020م حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج للعام الرابع على التوالي من قبل البنك ، وتفاعل موظفو وموظفات المصرف مع هذه المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية بإذن الله من جائحة كورونا، وتطوعوا في عمليات إعدادها وتوزيعها. 

فيما أشاد سموه بمثل هذه المبادرات التي تساعد على تكثيف العمل التطوعي تماشياً مع الرؤية 2030 ، والتي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال المجتمعية والخيرية ، منوهاً ببرامج جمعية البر ببريدة ونشاطاتها الخيرية في مختلف المجالات ، شاكراً كل من قدم دعماً أو عطاءً للجمعية لتستمر في أداء رسالتها الإنسانية النبيلة ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.  

يذكر أن هدية الشتاء تحتوي على العديد من احتياجات الشتاء من الملابس ووسائل التدفئة ، حيث تم توزيع جميع الهدايا في 9 مناطق ومحافظات منها منطقة القصيم. 

حضر التدشين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ببريدة عبدالعزيز الحميد ، ومدير عام الجمعية الدكتور محمد الثويني ، وعدد من أعضاء الجمعية ، ومسؤولي مصرف الراجحي بالمنطقة.

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