احدث الأخبار

أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة
منطقة القصيم
 “مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي
منطقة القصيم
 إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”
منطقة حائل
 “سكني”: بدء أعمال البناء في مخطط “المملكة” في جازان
أبرز المواد
 مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي
منطقة الرياض
 بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة نجران يستقبل ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة
منطقة نجران
 المرصد الوطني للعمل يؤكد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة لسوق العمل
أبرز المواد
 سعر برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.24 %
أبرز المواد
أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة

أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

منطقة القصيم
“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام

“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة

منطقة تبوك

أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة

أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=928477

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، علي بن محسن المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة ، نظير جهوده المجتمعية والأعمال التطوعية التي قدمها من خلال فريق يمام الخير التطوعي ، والفرق التطوعية الأخرى بالمنطقة.  

وأبدى سموه سعادته وفخره بهذا المتطوع الصغير الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات وهمة والديه في غرس ثقافة التطوع ومبدأ المبادرة منه في تقديم الأعمال الإنسانية ، مؤكداً أن ماقام به هو سلوك إنساني لابد من أن يغرسه الآباء والأمهات في أبنائهم ، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالمنطقة ، ومساندتهم الفاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية.


جاء ذلك خلال استقبال سموه ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، لمشرفة فريق يمام الخير بالقصيم أسماء الوليعي ، التي قدمت شرحاً موجزاً لما قام به المتطوع علي المدعس من أعمال  منها المشاركة في مبادرة أصحاب الهمم واليوم العالمي للإعاقة والمشاركة في مبادرة توزيع كسوة الشتاء بالمنطقة ، والمشاركة في ملتقى رابطة التطوع ببريدة وغيرها من المشاركات التطوعية.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة
أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي

أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي
يعتمد على أنظمة تقنية ومراقبة عن بعد.. مركز للتحكم ومراقبة السيول بأمانة منطقة القصيم

يعتمد على أنظمة تقنية ومراقبة عن بعد.. مركز للتحكم ومراقبة السيول بأمانة منطقة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*