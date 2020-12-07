احدث الأخبار

حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة
منطقة القصيم
 “مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة القصيم يستقبل فريق يمام الخير التطوعي
منطقة القصيم
 إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”
منطقة حائل
 “سكني”: بدء أعمال البناء في مخطط “المملكة” في جازان
أبرز المواد
 مشروع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي
منطقة الرياض
 بطول 65 كيلو مترًا من شبكات الصرف الصحي لأحياء الحلقة الغربية والقيم بالطائف لخدمة 78 ألف مستفيد
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة نجران يستقبل ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة
منطقة نجران
 المرصد الوطني للعمل يؤكد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة لسوق العمل
أبرز المواد
حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

أبرز المواد
أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة

أمير القصيم يكرم علي المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق هدية الشتاء المقدمة من مصرف الراجحي لمستفيدي جمعية بر بريدة

منطقة القصيم
“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام

“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام

أبرز المواد

حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم
http://almnatiq.net/?p=928480
المناطق - عبدالله السعيدي

توقع المركز الوطني للارصاد بالمملكة العربية السعودية ظهور حالة مطرية متوقعة بمشيئة الله تعالى من منتصف الأسبوع القادم وتستمر لعدة ايام على مناطق ⁧‫تبوك‬⁩ ،⁧‫المدينة المنورة‬⁩ و ⁧مكة المكرمة‬⁩ (تشمل اجزائها الساحلية) كذلك على مناطق ⁧‫حائل‬⁩،⁧‫ الجوف‬⁩ ⁧‫والحدود الشمالية‬⁩ وشمال ⁧‫الشرقية ‬⁩.

وكشف المركز أنه سيتم اصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً .

هذا وتوقع هواه الطقس هذه الحالة عبر تغريدات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي حيث اتفقا محللي الطقس تركي الوايلي و نواف العنزي على أن المرصدي الاوروبي والامريكي يلمحان لحالة ماطرة بعد اسبوع .

‏⁧‫

روابط ذات صلة

“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام

“مدن” ترفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120% خلال عام
أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والفرق التطوعية بالمنطقة
إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”

إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل تنظم لقاءً عن “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*