حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

المناطق - عبدالله السعيدي

توقع المركز الوطني للارصاد بالمملكة العربية السعودية ظهور حالة مطرية متوقعة بمشيئة الله تعالى من منتصف الأسبوع القادم وتستمر لعدة ايام على مناطق ⁧‫تبوك‬⁩ ،⁧‫المدينة المنورة‬⁩ و ⁧مكة المكرمة‬⁩ (تشمل اجزائها الساحلية) كذلك على مناطق ⁧‫حائل‬⁩،⁧‫ الجوف‬⁩ ⁧‫والحدود الشمالية‬⁩ وشمال ⁧‫الشرقية ‬⁩.

وكشف المركز أنه سيتم اصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً .

هذا وتوقع هواه الطقس هذه الحالة عبر تغريدات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي حيث اتفقا محللي الطقس تركي الوايلي و نواف العنزي على أن المرصدي الاوروبي والامريكي يلمحان لحالة ماطرة بعد اسبوع .

‏⁧‫