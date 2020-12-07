حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

توقع المركز الوطني للارصاد بالمملكة العربية السعودية ظهور حالة مطرية متوقعة بمشيئة الله تعالى من منتصف الأسبوع القادم وتستمر لعدة ايام على مناطق تبوك ،المدينة المنورة و مكة المكرمة (تشمل اجزائها الساحلية) كذلك على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية وشمال الشرقية .
وكشف المركز أنه سيتم اصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً .
هذا وتوقع هواه الطقس هذه الحالة عبر تغريدات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي حيث اتفقا محللي الطقس تركي الوايلي و نواف العنزي على أن المرصدي الاوروبي والامريكي يلمحان لحالة ماطرة بعد اسبوع .
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