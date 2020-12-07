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“البيئة” تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)

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“البيئة” تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)

“البيئة” تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)
http://almnatiq.net/?p=928483
المناطق - واس

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم ، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيـزاً لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.
من جهته أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه و الزراعة المهندس منصور المشيطي أهمية برنامج “ريف” ، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية
من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.
كما يسعى البرنامج الوطني إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات “رؤية 2030”.
ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة صرفت دفعتين من الدعم الخاص لمستفيدي “ريف” خلال الفترة الماضية. كما نظمت معرضاً مصاحباً لحفل التدشين لاستعراض قطاعات (ريف) المدعومة ومستهدفات كل قطاع وفق خطة البرنامج، وكيفية الحصول على التمويل ومتطلبات ذلك.

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