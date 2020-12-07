في القاء العاشر ضمن فعاليات البرنامج الأسبوعي ” حوار مع مستشار ” ..أكاديمية الحوار تناقش كيفية صنع بيئة معززة للتفكير الإيجابي

نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاءها العاشر من برنامجها ” حوار مع مستشار، بعنوان ” كيف نصنع بيئة معززة للتفكير الإيجابي ” مؤخرا، حيث استضاف اللقاء الدكتور صلاح معمار، وبمشاركة ( 378 ) متابعا عن بعد .

وتناول اللقاء عددا من القواعد التي تعزز التفكير الإيجابي، والطرق المعززة له وكيف أنها تقوم على الفكر والمعرفة، وكيفية استثمار الألعاب الذهنية والتطبيقات الإلكترونية في التفكير إضافة إلى ممارسة الألعاب الفردية والجماعية بما يحفز التفكير ويولد بيئة اجتماعية مشجعة.

‏وأوضح الدكتور صلاح معمار أن ‏التفكير والتفكر قيمة سامية وهي مرتكز أساسي حث عليها ديننا الحنيف، كما أن القصص في السنة النبوية الشريفة حافلة بالمواقف التي تعزز التفكير الإيجابي، إضافة إلى أن القراءة والخبرات تساهم في تحفيز التفكير الإيجابي.

واستعرض المعمار طرق رفع مستوى الحوار عن طريق التدريب على المهارات الأساسية والمهارات العالية مما يساهم في ارتقاء التفكير، وحاجة الأطفال إلى تحفيز وتعزيز ودعم نفسي على أفكارهم البنّاءة وسلوكياتهم الإيجابية ومبادراتهم الجميلة، كما أنها تلعب دورا فعّالا في تعزيز التفكير التي تعتمد على استراتيجيات المشاركة وتوقّع النهايات بالإضافة إلى رسم الأحداث باستخدام الخرائط الذهنية، وشدد على وجوب بناء الأطفال على عدم توقع الثواب بشكل دائم، كما أنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين المكافأة وبين المُنجزات التي يقدمها الطفل.

‎‏ وبيَّن المعمار أن نجاح البيئة المعززة للتفكير الإيجابي يعتمد على معايير ومؤشرات منهجية، تجعل الحوار وسيلة حيوية وفعّالة في تعديل السلوك عند الأطفال لتصبح لغة الحوار بسيطة وعميقة.

يذكر أن برنامج ” حوار مع مستشار ” يقام كل أسبوعين مرةً عن بُعد للرجال والسيدات وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، ولمدة ساعة ونصف .