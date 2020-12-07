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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية

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المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=928500
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء أيمن العزاوي، الذي قدم لسموه تقرير موجزاً عن جهود مكافحة المخدرات.منوهاً سموه بالدعم السخي الذي تجده الأجهزة الأمنية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، وحرصهما على تطويرها وتمكينها للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحقيق الانضباط الأمني، والحد من الجريمة، مشيداً سموه بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب، ومراقبة المروجين والقبض عليهم، والتكامل مع مختلف الجهات لضبط جريمة الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، والتنسيق الأمني المتواصل مع الجهات الشريكة في الدول الشقيقة والصديقة، وصولاً بمشيئة الله للحد من هذه الآفة، والقضاء عليها، مؤكداً سموه على أهمية الدور التوعوي في ذلك، وضرورة تكثيف جهود التوعية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز برامج مساندة المتعافين من الإدمان، وضمان تقديم برامج تأهيلية لهم من جهات الاختصاص تسهم في دمجهم في المجتمع بعد تجاوز مرحلة الإدمان، متمنياً سموه لمنسوبي مكافحة المخدرات التوفيق في مهام عملهم.من جهته قدم مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء أيمن العزاوي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على توجيهاتهما المستمرة والمتواصلة، ودعمهما اللامحدود لأعمال مكافحة المخدرات، وحرصهما على تفعيل دور مختلف الجهات في الحد من هذه الآفة القاتلة، وحماية المجتمع منها ومن آثارها المدمرة، مبيناً أن الإدارة تعمل مع مختلف الجهات لتحقيق هذه المستهدفات.

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