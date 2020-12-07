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” تراحم الباحة ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” تراحم الباحة ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

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أمير المدينة المنورة يُدشن مركز دعم المنشآت بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يُدشن مركز دعم المنشآت بالمنطقة

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” تراحم الباحة ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” تراحم الباحة ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=928506
المناطق - الباحة

شاركت لجنة رعاية السجناء وأسرهم (تراحم) بمنطقة الباحة ممثلة في القسم النسائي في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام .وأكد رئيس مجلس إدارة اللجتة الأستاذ خالد بن محمد آل نسيله  أن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيمية حضارية تحث على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الايجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.وأوضح مسؤول التطوع باللجنة  الأستاذ حسن الحار  أن هذا الأحتفاء يهدف إلى ترسيخ قيم وثقافة التطوع والشراكة المجتمعية التكاملية البناءة.وذلك لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التطوع والعمل بدون مقابل وتشجيعا للمتطوعين ودعم دورهم الإنساني النبيل في المجتمع من خلال تنظيم نشاط مع أسر السجناء وأبناءهم تضمن النشاط مجموعة من البرامج التثقيفية والهادفة .بدورها أوضحت  مديرة القسم النسائي الأستاذه أسماء الغامدي أن مشاركة اللجنة في اليوم العالمي للتطوع يؤكد دورها المجتمعي والإنساني وحرصها على دعم وتعزيز العمل الإجتماعي الخيري التطوعي والذي يأتي ضمن أهداف الأستراتيجيه( التحول نحو التنموية )الذي يستهدف إستدامة العمل التطوعي وتعزيز التنمية المجتمعية .وأشارت مسؤولة العلاقات باللجنة الأستاذة خلود الغامدي أن المشاركة هذا العام كانت أستثنائية في ظل الأجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا .

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