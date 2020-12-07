محاولة تفجير صراف آلي بأسطوانة غاز في حائل

المناطق - حائل

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر، تفاصيل مهمة أمنية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين بمحاولةتفجير صراف وسرقته في حائل وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، أحد الأشخاص وهو يضع جسماً غريباًمجهولاً أمام أحد الصرافات في حائل وعندما رأى سيارات قادمة نحوه فر هارباً وأوضحت الداخلية أنها تلقت بلاغاً منمواطن بشأن ملاحظته لأسطوانة غاز غير محكمة الغلق أمام جهاز للصرف الآلي ، وتمت مباشرة البلاغ من الجهاتالأمنية التي طوقت الموقع تحسباً لانفجار الأسطوانة وتبين من التحقيقات أن الواقعة مرتبطة بمحاولة سرقة للصراف ،وتم تحديد هوية الجاني في العقد الثاني من العمر ، تم القبض عليه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.