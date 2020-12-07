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مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته

مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته

منطقة جازان

مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته

مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته
http://almnatiq.net/?p=928537
المناطق - فضه عطيف

زار فضيلة الشيخ محمد بن شامي آل شيبة مفتي منطقة جازان المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، يرافقه مدير عام الفرع الأستاذ عبدالله بن علي الحمدي اليوم ، الأستاذ علي بن موسى زعله رئيس لجنة تراحم و المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان ، بمنزله اليوم في حي الشاطيء وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

ومن جانبه قدّم “زعله ” شكره وتقديره لفضيلة الشيخ آل شيبة ومدير عام الفرع ، على زيارتهم، مثمّناً وشاكراً لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الطيبة له بالشفاء العاجل .

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