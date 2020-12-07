مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته

المناطق - فضه عطيف

زار فضيلة الشيخ محمد بن شامي آل شيبة مفتي منطقة جازان المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، يرافقه مدير عام الفرع الأستاذ عبدالله بن علي الحمدي اليوم ، الأستاذ علي بن موسى زعله رئيس لجنة تراحم و المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان ، بمنزله اليوم في حي الشاطيء وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

ومن جانبه قدّم “زعله ” شكره وتقديره لفضيلة الشيخ آل شيبة ومدير عام الفرع ، على زيارتهم، مثمّناً وشاكراً لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الطيبة له بالشفاء العاجل .